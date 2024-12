L'Iran a Israele: "Illegale l'occupazione zona cuscinetto". LIVE

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di corruzione, frode e violazione della fiducia, è arrivato in tribunale a Tel Aviv per rispondere alle accuse. Lo riferiscono i media israeliani. L'udienza segna la ripresa del processo interrotto per il conflitto nella Striscia di Gaza, con le operazioni militari israeliane contro Hamas scattate in risposta all'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele.