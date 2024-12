M.O., Assemblea Onu voterà cessate fuoco immediato a Gaza. LIVE

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite voterà oggi una bozza di risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza, un gesto simbolico dopo che gli Stati Uniti avevano precedentemente posto il veto a un'azione simile in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Oltre a chiedere "un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente", la bozza di risoluzione chiede "il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi", un accomodamento degli Stati Uniti e di altri alleati di Israele. La risoluzione, che non è vincolante, chiede anche "l'accesso immediato" a un'ampia gamma di aiuti umanitari per i cittadini di Gaza, che sono stati sottoposti a più di un anno di guerra con Israele, soprattutto nel nord del territorio assediato.





