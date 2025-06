Terremoto 5.3 nel nord della Grecia, vicino al Monte Athos

Il sisma con epicentro a una profondità di 12,5 chilometri al largo della costa, ha colpito un'area a nord-ovest di Karyes, la capitale amministrativa del Monte Athos. In quella zona, che ospita un importante sito ortodosso, si trovano numerosi monasteri. Al momento non sono segnalati danni o persone ferite

Paura nel nord della Grecia per un terremoto di magnitudo 5.3 che ha colpito la zona settentrionale del Paese, nei pressi del monte Athos. Il sisma, con epicentro a una profondità di 12,5 chilometri al largo della costa, è stato avvertito in un'area a nord-ovest di Karyes, la capitale amministrativa del Monte Athos. Si tratta di un importante sito ortodosso che, come ha reso noto l'Istituto di Geodinamica di Atene, ospita numerosi monasteri. Un funzionario locale di Karyes ha dichiarato che al momento non sono stati segnalati danni. La comunità monastica del Monte Athos, situata nella regione settentrionale greca della Macedonia, comprende 20 monasteri abitati risalenti a diversi secoli fa.