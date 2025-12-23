Le autorità turche hanno perso il contatto radar con un Falcon con a bordo cinque persone tra cui si ritiene ci fosse anche il generale Mohammed Al-Haddad. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, su X. L'aereo era diretto a Tripoli

Un jet privato Falcon 50, numero di coda 9H-DFJ, partito da Ankara e diretto a Tripoli ha improvvisamente perso ogni contatto radar, facendo scattare l’allarme per le cinque persone a bordo. Si ritiene che tra loro ci fosse anche il generale Mohammed Al-Haddad, capo di Stato Maggiore dell’Esercito libico. A darne notizia su X è stato il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, che ha indicato le 20:52 locali (le 18.52 in Italia) come momento dell’interruzione delle comunicazioni. "Una richiesta di atterraggio d'emergenza è stata ricevuta nei pressi di Haymana. Tuttavia, il contatto con l'aereo non è stato successivamente ripristinato", ha aggiunto il ministro turco. I dati di tracciamento dei voli mostrano che i gli aerei vengono dirottati dall'aeroporto di Esenboga di Ankara. Il ministero della Difesa turco aveva annunciato all'inizio di questa settimana la visita del Capo di Stato maggiore libico ad Ankara, affermando di aver incontrato la sua controparte turca e altri comandanti militari. Non ci sono commenti immediati da parte delle autorità turche.