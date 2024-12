Angelina Mango, Trump, Israele: parole più cercate su Google nel 2024

In questa particolare classifica, tra gli altri, spiccano poi anche l'addio a Sandra Milo, quello a Totò Schillaci e ad Alain Delon. Ed ancora la ginnastica artistica, Jasmine Paolini, i giochi paralimpici e il significato delle parole dissing, intersessuale e stop al genocidio. E anche come fare la maionese in casa

Ci sono Angelina Mango, Donald Trump e Israele . Non è l’inizio di una barzelletta ma si tratta di alcune tra le parole maggiormente cercate in Italia e su Google nel 2024 e quelle che hanno fatto registrare il maggior incremento di ricerche sul web. In questa particolare classifica, tra gli altri, spiccano poi anche l'addio a Sandra Milo, quello a Totò Schillaci e ad Alain Delon. Ed ancora la ginnastica artistica, i giochi paralimpici e il significato delle parole dissing, intersessuale e stop al genocidio. Tra i personaggi legati al mondo dello spettacolo, al primo posto spicca Angelina Mango , vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo 2024 e prima anche tra i cantanti. Uno tra i nomi maggiormente cercati è stato anche quello della principessa del Galles, Kate Middleton insieme a quello della tennista italiana Jasmine Paolini. Nella classifica compaiono anche Donald Trump , presidente eletto del Stati Uniti e la pugile algerina intersessuale Imane Khelif.

Le personalità che non ci sono più e l’attualità

Come detto, una fetta piuttosto nutrita di ricerche in Italia è stata legata a personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport, soprattutto quelli scomparsi nel corso dell’anno. L’anno di ricerche di Google, infatti, evidenzia anche l'interesse degli internauti italiani per Gigi Riva, Luca Giurato, Franco di Mare, Liam Payne oltre che per alcuni temi di attualità. Quali i più richiesti? Il motivo per cui l'Iran ha attaccato Israele, quello per il quale lo stesso Israele ha colpito il Libano e le proteste degli agricoltori sono stati i temi più chiesti al motore di ricerca. Considerando, invece, i “cosa significa…?”, al primo posto svetta “All eyes on Rafah”, lo slogan filo-palestinese popolare sui social, seguito da intersessuale, stop al genocidio e dissing, ovvero lo scambio di battute nel rap, salito alla ribalta specialmente dopo quello canoro tra Fedez e Tony Effe.

Dall’emergenza climatica alla maionese

Ma ecco, infine, altre curiosità. In ambito emergenza climatica, il maggiore incremento di ricerche si è evidenziato su temi quali allerta temporale o caldo eccessivo, mentre tra i film più cercati del 2024 c'è Inside Out 2 e Baby Reindeer per le serie tv. Una buona fetta di utenti italiani, poi, ha chiesto come vestirsi nelle grotte di Frasassi e cosa fare a Durazzo, mentre la ricetta più cercata è il Crumbl cookies. Sempre in ambito culinario, tra i “come fare” spiccano le ricerche per capire come realizzare la maionese direttamente in casa.