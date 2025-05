TM7, il nuovo Bimby è più tecnologico e silenzioso

L’indagine “Cucinare oggi: tra tradizione, sperimentazione e desiderio di semplificazione”, condotta da AstraRicerche per Vorwerk Italia. Su un campione di oltre 1000 persone tra i 25 e i 65 anni, emerge un forte legame con la tradizione, soprattutto tra Millennials e Gen Z, accanto a una crescente voglia di sperimentazione e benessere. La cucina è vissuta come piacere, momento di relax e condivisione. Il pranzo domenicale resta un rito per la maggioranza, mentre il lavoro agile ha favorito una cucina più sana e creativa. Le nuove tendenze includono ricette “svuotafrigo”, piatti etnici, attenzione alla sostenibilità e all’estetica, anche influenzata dai social media. Il nuovo Bimby, lanciato nel 2025, si inserisce in questo contesto come alleato tecnologico per una cucina più semplice, consapevole e personalizzata.

Il nuovo Bimby

Il cuore del cambiamento è il nuovo display multi-touch da 10 pollici, che elimina la classica manopola e rende l’interazione simile a quella di uno smartphone. La schermata iniziale è ora personalizzabile, permettendo accesso rapido a ricette preferite, video tutorial e pianificazioni settimanali. Una delle grandi novità di TM7 è la modalità cottura aperta, che consente di cuocere fino a 100°C senza far ruotare le lame. Non mancano le funzioni avanzate come la cottura sotto vuoto e la fermentazione. Migliorato anche il sistema di pulizia automatica. E poi adesso non bisogna più toccare i coltelli per smontarli, ma c'è una pratica leva e in caso di impasto o spaghetti attorcigliati, il nuovo bimby permette di usare la paletta come una chiave inglese per far roteare il gruppo coltelli. Il motore è più silenzioso, potente e non richiede manutenzione. Come da tradizione la piattaforma delle ricette Cookidoo è integrata, ma è inclusa per 12 mesi con l'acquisto del robot, poi diventa a pagamento.