L'opera dello street artist è comparsa in via Ventimiglia dopo il dissing tra i cantanti, che aveva coinvolto anche Chiara Ferragni

Fedez e Tony Effe si baciano. Accade in un nuovo murale di TvBoy, comparso il 7 dicembre in via Ventimiglia, a Milano, e condiviso su Instagram dallo stesso street artist con la didascalia “Tony Effe e Fedez sorpresi mentre si preparano per Sanremo”. Nei mesi scorsi i due cantanti si erano sfidati a colpi di dissing, una “battaglia” rap che, una barra dopo l’altra, aveva coinvolto anche Chiara Ferragni. L’ex moglie di Fedez aveva poi chiesto di chiudere la questione, culminata con la canzone del rapper Allucinazione collettiva, dove ha raccontato la fine del loro amore e il divorzio. Il prossimo febbraio, lui e Tony Effe condivideranno il palco del Festival di Sanremo diretto da Carlo Conti, che ha stroncato eventuali polemiche: “Sono due ragazzi intelligenti, canteranno e basta”.