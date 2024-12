Fedez, il freestyle contro tutti, da Chiara Ferragni a Luis Sal

Ce n’è per tutti nel nuovo freestyle di Fedez, che ospite di Real Talk, il programma dedicato al rap dove gli artisti si esibiscono in barre inedite, non ha fatto sconti a nessuno. Due giorni dopo l’annuncio della partecipazione al Festival di Sanremo, dove condividerà il palco anche con il rivale di dissing Tony Effe, il rapper ha bersagliato in quasi dieci minuti vecchi amori, amicizie e personaggi che hanno ruotato intorno a lui, a cominciare da Myrta Merlino, che nei mesi scorsi si era occupata della sua separazione da Chiara Ferragni. Proprio all’ex moglie, Fedez ha rivolto i versi “Non so che cos'era che ti tratteneva / Da prendere il tutto e andartene via / Come se ogni giorno ti alzassi dal letto / E per ogni bacio un’amnesia”. Non ha risparmiato neppure l’attuale compagno Giovanni Tronchetti Provera, perché “Chi perde marito poi trova un tesoro / Amore fa rima con patrimonio”. Non ha infine nascosto la delusione per la fine del loro amore: “Per te avrei dato anche un rene ma mi hanno già tolto un po’ troppi organi. Stanotte un altro malore, mi sa che tra poco tolgo il disturbo”, e “Ho pensato di varcare le porte dell’amore ma stavo solo bussando sulla soglia del dolore”.