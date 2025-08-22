Tragedia sul set di Emily in Paris: muore l'assistente di regia

Lutto durante le riprese della serie Netflix che si sta girando a Venezia. Mentre si preparava l'ultimo ciak, ieri, intorno alle 19, all'interno dello storico hotel Danieli, Diego Borella è deceduto a causa di un malore. Aveva 47 anni
Tragedia durante le riprese di Emily in Paris 5, la produzione Netflix in corso a Venezia. Nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 19, Diego Borella, assistente alla regia, è stato stroncato da un malore all’interno dello storico hotel Danieli, poco prima di girare l’ultima scena della giornata.
Una vita dedicata al cinema, arti visive, letteratura e poesia
Borella, 47 anni, era un professionista apprezzato, veneziano che si era formato a Roma, Londra e New York. Oltre al cinema, la sua attività spaziava anche nel settore delle arti visive e della letteratura, scoperta di recente, dove si era dedicato alla poesia e alla scrittura di favole e racconti per bambini. In seguito alla tragedia, al momento le riprese di Emily in Paris sono state fermate.
Leggi anche
Brent Hinds, ex chitarrista dei Mastodon, è morto in incidente in moto
©Getty
"L'ho inventato io!", tutti i talenti scoperti da Pippo Baudo. FOTO
La celebre frase di Pippo Baudo, lo storico presentatore morto il 16 agosto all’età di 89 anni, apre lo sguardo sul ruolo di Talent Scout che aveva avuto nel corso della sua carriera e che gli aveva consentito di scommettere su giovani emergenti tra comici, cantanti e showgirl