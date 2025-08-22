Esplora tutte le offerte Sky
Tragedia sul set di Emily in Paris: muore l'assistente di regia

Lutto durante le riprese della serie Netflix che si sta girando a Venezia. Mentre si preparava l'ultimo ciak, ieri, intorno alle 19, all'interno dello storico hotel Danieli, Diego Borella è deceduto a causa di un malore. Aveva 47 anni

Tragedia durante le riprese di Emily in Paris 5, la produzione Netflix in corso a Venezia. Nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 19, Diego Borella, assistente alla regia, è stato stroncato da un malore all’interno dello storico hotel Danieli, poco prima di girare l’ultima scena della giornata.

Una vita dedicata al cinema, arti visive, letteratura e poesia

Borella, 47 anni, era un professionista apprezzato, veneziano che si era formato a Roma, Londra e New York. Oltre al cinema, la sua attività spaziava anche nel settore delle arti visive e della letteratura, scoperta di recente, dove si era dedicato alla poesia e alla scrittura di favole e racconti per bambini. In seguito alla tragedia, al momento le riprese di Emily in Paris sono state fermate. 

Brent Hinds, ex chitarrista dei Mastodon, è morto in incidente in moto
