Brent Hinds, ex chitarrista dei Mastodon, è morto in incidente in moto

Il co-fondatore del gruppo heavy metal, che si trovava a bordo della sua Harley Davidson, si sarebbe scontrato con un SUV ad Atlante. Aveva 51 anni
Brent Hinds, co-fondatore del gruppo heavy metal Mastodon (vincitore di un Grammy Award nel 2018), è morto mercoledì 20 agosto all’età di 51 anni in un incidente in moto avvenuto ad Atlanta. Come riporta Rolling Stone, il vice capo investigatore del medico legale della Contea di Fulton, Brian Jost Reents, ha confermato il decesso. Secondo l’agenzia di stampa Atlanta News First, il musicista, che si trovava a bordo della sua Harley Davidson, si sarebbe scontrato con un SUV. Il Dipartimento di Polizia di Atlanta ha precisato che l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 23:35. “Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato un uomo privo di sensi coinvolto nella collisione”, si legge nel rapporto. “L’uomo sembrava essere alla guida di una Harley Davidson al momento dell’impatto. Il personale medico ha dichiarato il decesso dell’uomo”. Un’indagine preliminare ha concluso che il conducente del SUV “non ha concesso la precedenza mentre svoltava a sinistra ed è entrato in collisione” con Hinds. “L’indagine è ancora in corso”.
IL CORDOGLIO DEI MASTODON: "ADDOLORATI E SCIOCCATI"
Il chitarrista Brent Hinds aveva co-fondato nel 2000 il gruppo Mastodon insieme al bassista Troy Sanders, al chitarrista Bill Kelliher e al batterista Brann Dailor. Lo scorso marzo, però, la band aveva annunciato la separazione dal musicista. “Siamo profondamente orgogliosi e oltremodo grati per la musica e la storia che abbiamo condiviso e gli auguriamo solo successo e felicità per i suoi impegni futuri”, aveva scritto. Hinds, però, aveva replicato di essere stato in realtà cacciato dalla formazione. Giovedì 21 agosto, dopo la sua morte, i Mastodon hanno espresso sui social il cordoglio per la scomparsa del loro ex compagno di palco: “Siamo in uno stato di insondabile tristezza e dolore. Ieri sera, Brent Hinds è mancato a seguito di un tragico incidente. Siamo addolorati, scioccati e stiamo ancora cercando di elaborare la perdita di questa forza creativa con la quale abbiamo condiviso così tanti trionfi, traguardi e la creazione di musica che ha toccato il cuore di così tante persone. I nostri cuori sono con la famiglia, gli amici e i fan di Brent. In questo momento, vi chiediamo di rispettare la privacy di tutti in questo momento difficile”. Negli ultimi 25 anni, i Mastodon avevano registrato otto album in studio, a partire dal disco di debutto Remission del 2002. In seguito, l’album Leviathan del 2004 aveva ricevuto il plauso della critica e la nomina della rivista Rolling Stone come uno dei 100 Migliori album metal di tutti i tempi, con il singolo Blood and Thunder a sua volta eletto tra le 100 Migliori canzoni heavy metal di tutti i tempi. “È il risultato di un eccesso di acidi”, aveva dichiarato nel 2009 Hinds sui testi delle canzoni contenute nel disco. “L’acido è la droga migliore del mondo. Ha avuto effetti straordinari sulla mia psiche creativa, e continua a farlo per me”. Nel 2006 la band aveva ottenuto ancora più successo grazie all’LP Blood Mountain, nel 2009 aveva raccolto consensi con l’album Crack the Skye e nel 2010 era entrata per la prima volta nella Top 10 della classifica Billboard 200 con il disco The Hunter. Nel 2018 i Mastodon avevano vinto un Grammy Award per la Migliore interpretazione metal con il brano Sultan’s Curse. In totale, il gruppo aveva ottenuto sei nomination ai Grammy, compresa quella per il Miglior album rock per Emperor of Sand del 2017. Nel settembre 2024, la band e i Lamb of God avevano collaborato per il singolo Floods of Triton, l’ultimo progetto che aveva coinvolto anche Hinds.
