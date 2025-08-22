Mostra di Venezia, appello di Venice4Palestine sulla situazione a Gaza

Esplora tutte le offerte Sky
Mostra di Venezia, lettera di Venice4Palestine: chiesta una presa di posizione su Gaza

Cinema

Centinaia di firme, da Marco Bellocchio a Valeria Golino, sostengono un appello rivolto alla Mostra del Cinema e alla Biennale perché prendano posizione sulla situazione a Gaza e in Palestina. Gli autori chiedono spazi di confronto e iniziative durante l'82.ma edizione della Mostra del Cinema

Una lettera aperta inviata alla Biennale e alla Mostra del Cinema di Venezia chiede una presa di posizione più chiara sulla guerra in Medio Oriente. A sottoscriverla sono centinaia di artisti, registi, attori e figure del mondo della cultura riuniti sotto la sigla Venice4Palestine (V4P).

 

Nel video in testa: "Striscia di Gaza, Onu conferma stato di carestia"

Gli artisti chiedono una presa di posizione della Biennale sulla situazione a Gaza

Nel testo, i firmatari esortano le istituzioni culturali a condannare il “genocidio in corso a Gaza e la pulizia etnica in tutta la Palestina per mano del governo e dell’esercito israeliani” e invitano a destinare spazi del festival a iniziative sul tema. Tra i nomi che hanno aderito figurano Marco Bellocchio, Laura Morante, Abel Ferrara, Alba e Alice Rohrwacher, Toni e Peppe Servillo, Matteo Garrone, Valeria Golino e Fiorella Mannoia.

Gli estensori della lettera sottolineano come “da quasi due anni arrivino immagini inequivocabili dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania” e affermano che “nessuno potrà dire di non sapere”. Con l’inizio della Mostra, aggiungono, si rischierebbe “di assistere a un grande evento impermeabile a una tragedia umana, civile e politica”.

Gli artisti chiedono che la Biennale, la Mostra del Cinema, le Giornate degli Autori e la Settimana della Critica “prendano una posizione netta e sostengano queste istanze”, ricordando il ruolo dell’arte come “mezzo di trasformazione, di testimonianza e di coscienza critica”.

 

Approfondimento

Mostra del Cinema di Venezia 2025, quando inizia e cosa sapere

Dal cinema alla musica: centinaia di firme sostengono la lettera

Alla lettera hanno aderito attori, registi, musicisti, sceneggiatori, produttori, distributori, giornalisti e associazioni come l’Aamod e l’European Women’s Audiovisual Network. La lista comprende anche Barbora Bobulova, Mario Martone, Pappi Corsicato, Luciana Castellina, Pietro Marcello, Damiano e Fabio D’Innocenzo, Lunetta Savino, Fabrizio Gifuni, Susanna Nicchiarelli, Greta Scarano, Paola Turci, Carolina Crescentini, Margarethe von Trotta e Daniele Vicari.

