Mostra del Cinema di Venezia 2025, gli ospiti più attesi. FOTO

Mostra del Cinema di Venezia 2025, ospiti più attesi (da Julia Roberts a George Clooney)
La 82ma edizione della rassegna cinematografica, tra le più prestigiose d’Europa e del mondo, si appresta a ospitare star di altissimo livello. Scopriamo chi sono le celebrità più attese sui red carpet del Lido. Da Cate Blanchett a Emily Blunt fino a Emma Stone, da Al Pacino a Gerard Butler e John Malkovich, da Sabrina Impacciatore ad Alba Rohrwacher, ci aspetta una vera e propria sfilata di stelle, sia nostrane che internazionali
A cura di Camilla Sernagiotto