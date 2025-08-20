Mostra del Cinema di Venezia 2025, Kevin Spacey promuoverà il suo film

Venerdì 29 agosto Kevin Spacey presenterà alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2025 ( LO SPECIALE ) il trailer del film action-thriller soprannaturale Holiguards Saga – The Portal of Force, che lui stesso ha diretto e dove ha inoltre recitato al fianco di Dolph Lundgren (Rocky IV e I mercenari), Tyrese Gibson (il franchise di Fast & Furious e Morbius), Brianna Hildebrand (Deadpool e Lucifer), Disha Patani (Kalki 2898 AD e Bharat) ed Eric Roberts (A 30 secondi dalla fine e The Righteous Gemstones). Il trailer della pellicola, che è stato girato nel 2024, segna il primo lungometraggio di Spacey come regista in oltre 20 anni e dovrebbe essere il primo di una serie. Come riporta Variety, Holiguards Saga – The Portal of Force è ambientato in un prossimo futuro in un mondo frammentato da forze soprannaturali nascoste, dove due antiche fazioni di guerrieri – gli Holiguards e gli Statiguards – combattono una guerra segreta per il controllo del destino dell’umanità. Nel mezzo del conflitto, una giovane donna scopre di essere la figlia di due leader rivali e di poter porre fine alla guerra. Nel frattempo, uno stratega degli Statiguard prepara un catastrofico attacco a Parigi servendosi di un ordigno nucleare e di un’armata di civili controllati mentalmente, incanalando l’energia da un portale cosmico per risvegliare un’antica forza nota come Prime.

IL RITORNO DOPO GLI SCANDALI

Dopo aver ricevuto diverse accuse di molestie sessuali, Kevin Spacey, che è stato poi riconosciuto non responsabile in una causa civile a New York nel 2022 e assolto in un procedimento penale a Londra nel 2023, era caduto in disgrazia a Hollywood. Da allora, l’attore e regista si è dedicato alla realizzazione di film indipendenti a basso budget: tra gli altri, ha avuto un ruolo vocale nel thriller britannico Control ed è apparso nella pellicola Peter Five Eight. Lo scorso maggio, in occasione del Festival di Cannes 2025, aveva promosso a sorpresa il film britannico The Awakening, dove ha avuto un piccolo ruolo, aveva ricevuto un premio dal Better World Fund e alla cena di gala aveva affrontato in un discorso tra le lacrime la questione della sua estromissione da Hollywood. “Come ha detto una volta il mio amico Elton John, il motivo per cui questo significa così tanto per me è perché sono ancora in piedi, sono ancora in piedi”, ha detto.