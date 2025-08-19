Frankenstein, svelata la data d'uscita del film di Guillermo del Toro

Frankenstein, Netflix svela finalmente la data d'uscita del film di Guillermo del ToroCinema
La piattaforma di streaming rivela la data di uscita della nuova trasposizione firmata da Guillermo del Toro del celebre romanzo di Mary Shelley. L’opera debutterà alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2025, prevista tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Seguirà una programmazione ristretta nelle sale italiane, a partire dal 22 ottobre, prima di approdare definitivamente sulla piattaforma il 7 novembre 2025
Dopo un’attesa prolungata e numerosi rumor, Netflix ha finalmente reso noto il percorso distributivo di Frankenstein, la nuova trasposizione firmata da Guillermo del Toro del celebre romanzo di Mary Shelley.
L’opera debutterà alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2025, prevista tra la fine di agosto e l’inizio di settembre (più precisamente, dal 27 agosto al 6 settembre). Seguirà una programmazione ristretta nelle sale italiane, a partire dal 22 ottobre, prima di approdare definitivamente sulla piattaforma il 7 novembre 2025.
Per Guillermo del Toro, si tratta dell’opera della vita. Il regista messicano ha più volte sottolineato come questo film rappresenti una delle sue ossessioni artistiche di lunga data. “Il progetto che inseguo da 25 anni”, ha dichiarato, sintetizzando così la perseveranza che lo ha accompagnato nel concretizzare la sua visione. Per plasmare la celebre Creatura, del Toro ha rinnovato la collaborazione con Mike Hill, artista del makeup già dietro al trucco e agli effetti speciali de La forma dell’acqua e Nightmare Alley. L’obiettivo, secondo il regista, è stato quello di rispettare l’anima gotica del romanzo ottocentesco e, al tempo stesso, reinterpretarlo con una sensibilità moderna.
Cambio di rotta: da Andrew Garfield a Jacob Elordi
Il percorso produttivo non è stato privo di scossoni. Andrew Garfield, inizialmente scelto per incarnare la Creatura, ha dovuto ritirarsi a causa di impegni professionali che ne impedivano la partecipazione. Del Toro, intervistato da Vanity Fair, ha raccontato di aver avuto soltanto nove settimane per ridefinire l’intero personaggio, realizzarne il nuovo design e assegnare il ruolo a un altro attore.
La soluzione è arrivata con Jacob Elordi, che ha accolto la sfida. “Andrew Garfield se ne va e arriva Jacob Elordi. Jacob è l'attore perfetto per la creatura”, ha commentato il regista. “Abbiamo una connessione soprannaturale. Sono davvero poche le parole che ho dovuto usare. Abbiamo cambiato il cast e abbiamo avuto nove settimane per definire il look. Non si può essere sotto pressione più di così.”
Un cast di grande richiamo internazionale
Il film presenta un ensemble ricco di nomi di spicco. Oscar Isaac interpreta lo scienziato Victor Frankenstein, affiancato da Jacob Elordi nei panni del mostro. Mia Goth ricopre il ruolo di Elizabeth Lavenza, mentre Christoph Waltz sarà il dottor Pretorius.
Attorno a loro, una serie di interpreti completa il mosaico corale: Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Ralph Ineson e Charles Dance. Un cast internazionale, che contribuisce a sottolineare la portata globale di questa nuova versione cinematografica di Frankenstein.
