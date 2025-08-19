Frankenstein, svelata la data d'uscita del film di Guillermo del Toro

Per Guillermo del Toro, si tratta dell’opera della vita. Il regista messicano ha più volte sottolineato come questo film rappresenti una delle sue ossessioni artistiche di lunga data. “Il progetto che inseguo da 25 anni”, ha dichiarato, sintetizzando così la perseveranza che lo ha accompagnato nel concretizzare la sua visione. Per plasmare la celebre Creatura, del Toro ha rinnovato la collaborazione con Mike Hill, artista del makeup già dietro al trucco e agli effetti speciali de La forma dell’acqua e Nightmare Alley. L’obiettivo, secondo il regista, è stato quello di rispettare l’anima gotica del romanzo ottocentesco e, al tempo stesso, reinterpretarlo con una sensibilità moderna.

Cambio di rotta: da Andrew Garfield a Jacob Elordi

Il percorso produttivo non è stato privo di scossoni. Andrew Garfield, inizialmente scelto per incarnare la Creatura, ha dovuto ritirarsi a causa di impegni professionali che ne impedivano la partecipazione. Del Toro, intervistato da Vanity Fair, ha raccontato di aver avuto soltanto nove settimane per ridefinire l’intero personaggio, realizzarne il nuovo design e assegnare il ruolo a un altro attore.

La soluzione è arrivata con Jacob Elordi, che ha accolto la sfida. “Andrew Garfield se ne va e arriva Jacob Elordi. Jacob è l'attore perfetto per la creatura”, ha commentato il regista. “Abbiamo una connessione soprannaturale. Sono davvero poche le parole che ho dovuto usare. Abbiamo cambiato il cast e abbiamo avuto nove settimane per definire il look. Non si può essere sotto pressione più di così.”