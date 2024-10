14/14 ©Webphoto

REGISTA TV, SCENEGGIATORE E PRODUTTORE - Del Toro ha creato anche la serie antologica Cabinet of Curiosities, in cui introduce ogni episodio. Ha scritto quasi tutti i film diretti (tranne Blade II) ed è stato co-sceneggiatore di diverse pellicole, tra cui Non avere paura del buio, la trilogia de Lo Hobbit di Peter Jackson, Scary Stories to Tell in the Dark e Le streghe di Zemeckis. Inoltre è anche stato produttore (o produttore esecutivo) di film come Biutiful di Iñárritu, The Orphanage di Bayona, Kung Fu Panda 2 e 3, Il gatto con gli stivali

Cabinet of Curiosities, tutto ciò che devi sapere sulla serie di Guillermo Del Toro