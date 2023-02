Guillermo del Toro, ll Gigante Sepolto sarà il suo prossimo progetto

Il regista dell'acclamato film in stop-motion "Pinocchio" ha svelato i suoi piani futuri, raccontando che la sua agenda presenta al più presto un adattamento di “The Buried Giant” di Kazuo Ishiguro. Il cineasta sta co-scrivendo la sceneggiatura con lo sceneggiatore di "Matilda the Musical”, Dennis Kelly

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Guillermo del Toro ha svelato i suoi piani futuri, raccontando che la sua agenda presenta al più presto un nuovo lavoro da regista per lui è molto urgente: l'adattamento de ll Gigante Sepolto (The Buried Giant) di Kazuo Ishiguro.



Il regista dell'acclamato film in stop-motion dedicato Pinocchio sta co-scrivendo la sceneggiatura con lo sceneggiatore di Matilda the Musical, Dennis Kelly.



Dopo aver entusiasmato la critica e il pubblico con il suo commovente adattamento in stop-motion del capolavoro di Carlo Collodi, il cineasta ha già in mente quindi un nuovo progetto, che sarà realizzato sempre con la tecnica dello stop-motion.



Guillermo del Toro ha fatto queste rivelazioni in occasione di una recente intervista rilasciata al quotidiano britannico The Telegraph, anticipando che trasformerà il mondo del romanzo di Kazuo Ishiguro, vincitore del premio Nobel, in una pellicola magica che si avvarrà ancora una volta dell'animazione artigianale.



"Il prossimo film in stop-motion che sto realizzando è un adattamento di The Buried Giant di Kazuo Ishiguro, che sto attualmente scrivendo insieme a Dennis Kelly, e inizieremo il processo di progettazione tra due mesi", ha detto Guillermo del Toro a The Telegraph.



"Prima sto girando un lungometraggio live-action. Ma nel frattempo stiamo sviluppando un lookbook e tra circa due anni, se tutto andrà bene, inizieremo la produzione”, ha aggiunto.



ll Gigante Sepolto

approfondimento Pinocchio di Guillermo del Toro, making of su maestria degli animatori Il romanzo ll Gigante Sepolto è diventato immediatamente un classico fin dalla sua prima uscita, nel 2015. In queste pagine lo scrittore giapponese Ishiguro racconta la storia di un'anziana coppia britannica formata da Axl e Beatrice. Stanno cercando il figlio perduto in un'Inghilterra post-arturiana, dov'è una nebbia che incombe sulla terra sembra offuscare i ricordi di tutti quanti.

I due genitori riescono a malapena a ricordare qualcosa del figlio, finché decidono di scoprire le origini di quella storia oscura e inquietante, che si rendono conto di condividere con altri personaggi (tra cui un guerriero sassone, un orfano e un illustre cavaliere).



Il romanzo è stato descritto come un'intensa riflessione piena di suspense sul potere della memoria e della memoria collettiva di eventi traumatici.



Dennis Kelly, il co-sceneggiatore approfondimento Guillermo del Toro farà un film su Frankenstein con Oscar Isaac Il commediografo e sceneggiatore britannico Dennis Kelly è un collaboratore che Guillermo del Toro ha fortemente voluto, per assicurarsi che The Buried Giant venga correttamente tradotto sullo schermo.

Dennis Kelly è meglio conosciuto per aver adattato il classico romanzo per bambini Matilda di Roald Dahl del 1988 nell'amata rappresentazione teatrale Matilda the Musical. Ha ottenuto una nomination ai BAFTA per la recente versione cinematografica del musical interpretato da Alisha Weir ed Emma Thompson. Si è anche dimostrato un autore e sceneggiatore televisivo molto capace, ottenendo un'altra nomination ai BAFTA per la sitcom Pulling nel 2007 e vincendone infine una nel 2021 con il film televisivo Together.



Il Pinocchio di Guillermo del Toro si gioca tutto agli Oscar

approfondimento Cabinet of Curiosities, cosa sapere sulla serie di Guillermo Del Toro Per quanto riguarda questo nuovo progetto relativo a Il gigante sepolto, ci vorrà ancora molto tempo prima di poterlo vedere sullo schermo. Ma tanto il cineasta adesso ha ben altro a cui pensare, ossia all’esito della cerimonia degli Oscar.

Ricordiamo infatti che il suo Pinocchio è candidato agli Academy Awards, nella categoria miglior film d'animazione.

Vincere l'ambita statuetta sarebbe per lui il culmine di un fantastico periodo, un 2022 ricco di grandi soddisfazioni, inclusa l'uscita della sua acclamata antologia horror Netflix Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities.