Cabinet of Curiosities, cosa sapere sulla serie di Guillermo Del Toro

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Le serie antologiche sono ormai una moda, soprattutto se appartengono al genere horror. Basti pensare a Black Mirror o American Horror Story. C’era grande attesa per questo Cabinet of Curiosities, la nuova serie di otto episodi realizzata dal regista messicano Guillermo Del Toro, noto per le sue creature mostruose e magiche come quelle del film Il Labirinto del Fauno, Hellboy o il recente La Forma dell’Acqua. La sua collaborazione con Netflix ha già permesso la realizzazione di Tales of Arcadia: Trollhunters, 3Below e Wizards, nonché il lungometraggio Trollhunters: Rise of the Titans nel 2021. E ora arriva questa serie tv intrigante con cui Del Toro ci porta nel suo mondo inquietante, meraviglioso e fiabesco allo stesso tempo.