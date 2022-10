Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities: il trailer ufficiale

Svelate le prime immagini della serie in arrivo il 25 Ottobre su Netflix firmata dal regista Guillermo Del Toro Condividi

Online è stato pubblicato finalmente il trailer ufficiale di Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities, un nuovo prodotto per il piccolo schermo che sarà disponibile su Netflix a partire da fine Ottobre. Si tratta di una serie tv antologica di genere thriller-horror divisa in otto episodi tra cui due storie originali e un gruppo di autori e registi scelti da Del Toro per dare vita al progetto. Descritto come "un macabro miscuglio a tema horror, con storie inedite che svariano dal macabro, alla magia, al gotico, al grottesco" Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities ha già da qualche mese stuzzicato i fan del regista e non solo.

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities: la sinossi ufficiale approfondimento Pinocchio, le foto dello stop motion di Guillermo Del Toro Originariamente si doveva intitolare Guillermo del Toro presents 10 After Midnight. Il maestro dell’horror Guillermo del Toro presenta una collezione di storie senza precedenti che definiscono un intero genere e sfidano l’idea tradizionale di terrore. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities è un’antologia di racconti inquietanti raccontati da alcuni dei più celebri ideatori di storie horror, tra cui i registi di Babadook, Splice, Mandy e tanti altri. Scatena le tue paure con Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities.

Gli episodi e i protagonisti I titoli degli otto episodi che dovranno farci immergere in un’atmosfera di terrore, gotica, esoterica e grottesca, sono i seguenti: Dreams in the With House, Graveyard Rats, Lost 36, Pickman’s model, The Autopsy, The Murmuring, The Outside, The Viewing. Tra i protagonisti coinvolti in prima persona come dietro e davanti la camera da presa ci sono F. Murray Abraham, Glynn Turman, Luke Roberts, David S. Goyer, Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse, e Sebastian Roché, Regina Corrado e Guillermo Navarro.