Pinocchio, le foto dello stop motion di Guillermo Del Toro

Il regista messicano ha parlato del suo film d'animazione a Vanity Fair: “In un periodo in cui tutti gli altri si comportano come burattini, lui non lo fa”

Grande curiosità per il nuovo lavoro targato Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nelle scorse ore il magazine ha pubblicato i primi scatti della pellicola.

Guillermo Del Toro ha poi raccontato a Vanity Fair: “Affronta idee molto profonde di cosa ci rende umani”.

In seguito, il regista ha aggiunto: “La virtù di Pinocchio è di disobbedire… in un periodo in cui tutti gli altri si comportano come burattini, lui non lo fa”.