Cabinet of Curiosities, teaser della serie di Guillermo Del Toro

In occasione della Geeked Week, la piattaforma di streaming ha pubblicato il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie da otto episodi che uscirà entro la fine del 2022. “Un macabro miscuglio a tema horror, con storie inedite che svariano dal macabro, alla magia, al gotico, al grottesco”, così viene definito lo show nella descrizione ufficiale

Condividi

In occasione della Geeked Week, Netflix ha svelato il teaser trailer di Cabinet of Curiosities, l’attesissima serie antologica di Guillermo Del Toro. Una mini-serie, composta da otto episodi (che usciranno tutti entro la fine del 2022), definita ufficialmente come “un macabro miscuglio a tema horror, con storie inedite che svariano dal macabro, alla magia, al gotico, al grottesco”, così si legge nella descrizione. “L’antologia sarà composta da otto episodi, con due storie originali dello stesso Del Toro, e con un gruppo di autori e registi scelti dal filmmaker”, aggiunge la presentazione del programma. Tutto il cast, oltre che la troupe, è stato scelto direttamente dal regista messicano, che si occuperà in prima persona di due episodi mentre lascerà la regia dei restanti sei ai colleghi Ana Lily Amirpour, Catherine Hardwicke, Guillermo Navarro e Keith Thomas. Tra i produttori esecutivi di Cabinet of Curiosities c’è il premio Oscar J. Miles Dale (La Forma dell’Acqua). Tra gli attori spiccano i nomi di Andrew Lincoln (The Walking Dead), Ben Barnes (The Punisher), Luke Roberts (Black Sails) e Crispin Glover (American Gods).



Potete guardare il teaser trailer della serie televisiva Cabinet of Curiosities nel video che trovate in fondo a questo articolo.



La serie approfondimento Pinocchio di Guillermo del Toro, il primo teaser del film Cabinet of Curiosities si articolerà in otto episodi. Gli attori F. Murray Abraham (Mythic Quest), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom) e Luke Roberts (Ransom) saranno sul set in un episodio di David S. Goyer (The Dark Knight) tratto da un racconto Michael Shea e diretto da David Prior (The Empty Man).

Invece Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Euphoria), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead) e Sebastian Roché (The Man in the High Castle) saranno protagonisti di un episodio di Regina Corrado (Deadwood; The Strain) ispirato a una storia originale di Guillermo del Toro e diretto da Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos).

Crispin Glover (River’s Edge) e Ben Barnes (Shadow and Bone) saranno gli interpreti di un episodio realizzato da Lee Patterson (Curve) tratto da un racconto di H.P. Lovecraft e diretto da Keith Thomas (L’incendiaria).

Peter Weller (Star Trek Into Darkness) sarà protagonista di un episodio diretto da Panos Cosmatos (Mandy), scritto assieme a Aaron Stewart-Ahn.

Mika Watkins (Origin) ha scritto un episodio che adatta un racconto di H.P. Lovecraft e che sarà diretto da Catherine Hardwicke (Twilight).



Il titolo omonimo del libro di Guillermo Del Toro approfondimento La fiera delle illusioni di Guillermo del Toro, video backstage Ricordiamo che nel 2013 è uscito un libro di Guillermo Del Toro con lo stesso titolo di questa serie: Cabinet of Curiosities: My Notebooks, Collections, and Other Obsessions. Si tratta di una pubblicazione con cui il regista messicano per la prima volta ha rivelato le ispirazioni che si celano dietro ai suoi temi artistici distintivi. Il libro condivide i contenuti dei suoi quaderni personali, delle sue collezioni e di tante vere proprie ossessioni del cineasta.

Cronos, Hellboy, Pan's Labyrinth e una miriade di altri film vengono spiegati nelle pagine del testo, che offre uno sguardo intimo e sorprendente nella vita e nella mente di uno degli artisti più visionari del mondo. Completano il libro i suoi commenti, le interviste e annotazioni varie che contestualizzato l'ampio materiale visivo. La prefazione è scritta da James Cameron mentre la postfazione porta la firma di Tom Cruise. All'interno non mancano contributi di altri mostri sacri della settima arte, quali Neil Gaiman e John Landis, tra gli altri.



Aspettando il film d’animazione di Pinocchio approfondimento La fiera delle illusioni di Guillermo del Toro, video backstage Ricordiamo che sulla piattaforma di streaming è atteso un altro grande progetto firmato da Del Toro: a dicembre uscirà il film di animazione su Pinocchio, in collaborazione con Netflix. Il grande regista visionario messicano reinterpreta la famosa fiaba firmata Carlo Collodi. Il cast corale della versione originale della pellicola vedrà Ewan McGregor prestare la voce al Grillo parlante, David Bradley interpretare l’ugola di Geppetto e Gregory Mann parlare per bocca di Pinocchio.



Potete guardare il teaser trailer della serie televisiva Cabinet of Curiosities nel video che trovate di seguito.