Pinocchio di Guillermo del Toro, il primo teaser del film

Andrà direttamente in streaming, senza passare dalle sale, il tanto atteso Pinocchio di Guillermo del Toro. Il film, un musical animato con la tecnica dello stop motion, approderà a dicembre 2022 su Netflix. Lunedì 24 gennaio, la piattaforma streaming visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, ha rilasciato un primo teaser che potete vedere in alto su questa pagina.