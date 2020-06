Pinocchio di Guillermo del Toro: Ewan McGregor nel cast

Ewan McGregor (FOTO) ha confermato di far parte del progetto Pinocchio di Guillermo del Toro, adattamento prodotto da Neflix che arriverà nel 2021. Si tratta di un film d’animazione in stop-motion, e l’attore di “Trainspotting”, “Star Wars” e del più recente “Birds of Prey” presterà la sua voce al personaggio del Grillo Parlante. Ewan McGregor lo ha confermato in un’intervista in occasione dell'ACE Comic-Con. L’attore ha così raccontato alcuni dettagli del progetto di Guillermo del Toro: “Interpreterò il Grillo Parlante nella versione di Pinocchio di Guillermo del Toro su cui avevo iniziato a lavorare prima di partire per New York, quindi qualche parte è già stata registrata. E, naturalmente, è animato in stop-motion, quindi ci vorrà molto tempo per girare quel film.” Ewan McGregor ha poi sottolineato: "Ma la mia prima parte del lavoro, che è registrare i dialoghi del personaggio, è in un certo senso stata completata. Ci potrebbe essere bisogno, o forse no, di registrare una canzone. Non sono certo di avere la libertà di parlarne".

Il cast di Pinocchio e le musiche di Desplat

Il progetto di Pinocchio è stato piuttosto travagliato. Il sogno di Guillermo del Toro di realizzare un film su questo personaggio si è trasformato in realtà solo nel 2018 dopo anni di trattative e progetti accantonati. La partecipazione di Ewan McGregor era stata già rivelata da David Bradley, che invece sarà la voce di Geppetto. L’attore aveva lanciato il nome del collega, ma senza precisare il personaggio che avrebbe interpretato. Inizialmente si era pensato che Ewan McGregor potesse addirittura interpretare la parte di Pinocchio. Nel cast di doppiatori oltre a Ewan McGregor e David Bradley, ci saranno anche Ron Perlman, Tilda Swinton e Christoph Waltz. Per la colonna sonora invece è stato scelto Alexandre Desplat, che ha svelato altri dettagli sul progetto. Il compositore ha rivelato sui social di aver scritto molte canzoni in Francia tra il 1985 e il 2004, quando ha iniziato a lavorare a film in America, ma dopo non ne ha più avuto l'opportunità: “Questo progetto per me è un film grandioso perché ho dovuto scrivere sette-otto canzoni, ed è davvero difficile ma aiuta quando si hanno a disposizione degli attori che possono cantare”.

Il progetto Pinocchio di Guillermo del Toro

Guillermo del Toro è da sempre affascinato dal personaggio di Pinocchio. Il regista messicano sarà lo sceneggiatore, il produttore e il regista della pellicola, che dovrebbe essere ambientata in Italia negli anni 30 durante l’ascesa del fascismo e di Benito Mussolini. Spesso Del Toro ha parlato di Pinocchio in termini entusiastici: “Per me Pinocchio è molto simile a Frankenstein, è una grande tela bianca sulla quale si può proiettare ciò che è il mondo e ciò che è l’essere umano. Mi attrae molto, perché a livello tematico sarà qualcosa che è presente in tutti i miei lavori, il che è una scelta. È una favola molto brutale su cosa sia la disobbedienza come peccato. Io invece credo che la disobbedienza sia l’inizio della scoperta della propria volontà, e quindi l’inizio della scelta”.