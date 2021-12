La fiera delle illusioni di Guillermo del Toro, video backstage

Le interviste al cast nel video di backstage

I video di backstage sono delle vere e proprie chicche per gli appassionati di cinema e l'ultimo video con Guillermo del Toro e il cast de “La fiera delle illusioni” è un'opportunità incredibile per assaporare lo spirito della lavorazione di uno dei titoli più rilevanti della prossima stagione. Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman e David Strathairn, si ritrovano davanti alle telecamere, questa volta, per raccontare agli spettatori le impressioni raccolte sul set durante le riprese della pellicola. Nella clip compare, naturalmente, anche il regista messicano, lodato dall'intero cast per aver riunito in un solo film così tanti volti prestigiosi di Hollywood.

“Tutti i miei eroi sono presenti in questo film”, dice Ron Perlman - che interpreta Bruno The Strongman, il forzuto del Luna Park del film - che nel suo frammento di intervista passa in rassegna i nomi degli illustri colleghi con cui ha diviso il set. Anche David Strathairn pone l'accento sull'aspetto corale del film, uno dei punti di forza della pellicola. L'attore, che veste i panni di Pete Krumbein, pone l'accento sull'eccentricità del microcosmo raccontato, fatto dall'insieme delle persone che lo abitano. Cate Blanchett, nel suo intervento, ha precisato che per lei la presenza di del Toro come regista è senza dubbio una delle ragioni principali per cui ha accettato di lavorare a questo film. L'attrice premio Oscar ammette di essere una grande ammiratrice del lavoro del regista messicano: a lui deve l'interpretazione del personaggio di Lilith Ritter, una psicologa senza scrupoli, tra i personaggi più interessanti del film che punta molto sull'ambiguità dei protagonisti come tutti i noir che si rispettino.