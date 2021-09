Nightmare Alley, il teaser trailer del film di Guillermo del Toro

Nuovo film di Guillermo del Toro in arrivo al cinema. Si tratta di “Nightmare Alley”, una pellicola decisamente insolita per gli standard dell’amatissimo regista messicano. Stavolta il pubblico non avrà a che fare con una storia dai tratti fantasy. Il creatore de “Il labirinto del Fauno”, “Crimson Peak” e “La forma dell’acqua”, tra gli altri, ha spiegato d’aver voluto cimentarsi in qualcosa di differente. La sua nuova opera è un vero e proprio noir.