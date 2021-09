Nightmare Alley, le prime foto del film di Guillermo del Toro

Guillermo del Toro è pronto a tornare al cinema dopo “ La forma dell’acqua ”, film premio Oscar del 2017. La sua nuova pellicola si intitola “Nightmare Alley”. Nel corso degli ultimi anni il prolifico regista non è di certo rimasto in disparte a osservare i suoi colleghi darsi da fare. Ha infatti preso parte al progetto televisivo “Scary Stories to Tell in the Dark”, ma soprattutto ha portato a termine il lavoro d’animazione di “Trollhunters”. Alla serie originale si sono aggiunti “e in mezzo a noi” e “I Maghi”, così come il film conclusivo “L’ascesa dei Titani”.

Annunciato nel 2017, questo film arriverà al cinema il 17 dicembre 2021. Non si tratta di una sceneggiatura originale, bensì di un adattamento di un romanzo omonimo del 1946 di William Lindsay Gresham.

Non un horror, come il titolo potrebbe suggerire, bensì un noir. “Vanity Fair” ha pubblicato le prime foto ufficiali della pellicola, della quale il regista ha parlato in un’intervista loro concessa: “Vi è la possibilità che il pubblico parta con un’impressione falsata. In questo caso non c’è alcun elemento soprannaturale. Tutto si basa su un mondo reale e non fantastico. È una pellicola molto differente dalle mie solite”.

Bradley Cooper interpreterà Stanton Carlisle, ex dipendente di un luna park che di colpo si tramuta in una vera e propria star dei locali notturni di una grande città. È in grado di stupire e abbindolare tutti fingendosi un veggente dalle immani capacità. Il pubblico è convinto che possa leggere nella mente delle persone ma in realtà non fa altro che ascoltare con grande attenzione le conversazioni prima dello show.

Non impiega molto prima di cambiare il proprio obiettivo, mettendo nel mirino dei personaggi molto facoltosi. Il suo acerrimo nemico, per così dire, è la psichiatra Lilith Ritter, interpretata da Cate Blanchett. La donna è intenzionata a smascherare questa farsa truffaldina.