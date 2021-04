La forma dell’acqua, Guillermo del Toro assolto: non è un plagio

È decaduta l’accusa incominciata nel 2018, quella per cui per il regista si era parlato di plagio perché il suo film assomiglierebbe all’opera teatrale "Let Me Hear You Whisper" di Paul Zindel. Guillermo del Toro è stato riconosciuto come il vero creatore di "The Shape of Water". “Qualsiasi somiglianza tra le due opere è casuale”, così si è concluso il contenzioso

Il regista Guillermo del Toro è stato assolto dall'accusa di plagio per La forma dell’acqua dopo che nel 2018 era stato accusato a causa di alcune somiglianze tra il film e l’opera teatrale Let Me Hear You Whisper di Paul Zindel (vincitore del Premio Pulitzer).

La pellicola del 2017 (che ha ottenuto, tra gli altri, il Premio Oscar per il miglior film) è ora libera da qualsiasi insinuazione dopo che il contenzioso si è ufficialmente concluso.



Un portavoce di Searchlight, anch’egli imputato nella causa per plagio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“David Zindel, il figlio di Paul Zindel, autore di Let Me Hear You Whisper, riconosce, sulla base di informazioni riservate ottenute durante il processo di contenzioso, che le sue affermazioni di plagio sono infondate. Riconosce Guillermo del Toro come il vero creatore di The Shape of Water. Qualsiasi somiglianza tra le due opere è casuale”.