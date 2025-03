L'isola dei Famosi, la conduttrice sarà Veronica Gentili

Al timone ci sarà, per l'appunto, la new entry Veronica Gentili. Mentre Ilary Blasi, conduttrice storica de L'Isola dei Famosi, passerà al nuovo reality The Couple (una sorta di Grande Fratello a coppie, al via il 7 aprile).

Chi è Veronica Gentili

Veronica Gentili, diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico, ha debuttato come sceneggiatrice e regista teatrale. Al cinema, ha esordito nel 1999 in Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. Attrice di diversi film e serie televisive dal 2006 al 2013, nel 2013 ha cominciato a collaborare con Il Fatto Quotidiano per poi passare alla direzione della rubrica settimanale Facce di Casta nel 2016. Giornalista pubblicista, ha lavorato come opinionista in diverse trasmissioni di attualità e politica, esordendo poi come co-conduttrice in Stasera Italia. Tra le trasmissioni condotte troviamo Buoni o cattivi e Controcorrente, sebbene il pubblico mainstream abbia imparato a conoscerla per la conduzione de Le Iene.