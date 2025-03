Ilary Blasi e Michelle Hunziker in vacanza insieme alle Maldive

Ilary Blasi e Michelle Hunziker hanno trascorso una settimana di vacanza insieme alle Maldive . Le due conduttrici hanno soggiornato nel resort di lusso Diamonds Athuruga, nell’atollo di Ari, e hanno dormito in un bungalow sulle palafitte in compagnia delle figlie. Con Blasi c’era anche il compagno Bastian Muller. “Abbiamo colonizzato l’isola! Siamo 16 amici! Grateful”, ha scritto in una story Instagram Hunziker.

RELAX E YOGA

Durante la vacanza, Hunziker e Blasi si sono rilassate e allenate, come testimoniano sia una foto che ritrae le due star sulla spiaggia nella posizione yoga del Sirsasana, sia gli scatti sugli esercizi con i pesi in compagnia di Muller. Non sono mancati poi gli scatti in riva al mare in costume, come annunciato dalla stessa Hunziker: “Preparativi per lo shooting più hot della stagione con me e la mia buddy romana”. Negli scatti di Blasi sono comparse anche le figlie Chanel e Isabel, sue amate compagne di viaggio.