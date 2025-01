Ilary, dopo Unica arriva su Netflix la nuova serie tv su Ilary Blasi

Quelli della docu-serie Ilary sono cinque episodi che mostrano “come sono veramente”, spiega la diretta interessata, colei che qui è sia soggetto sia protagonista.

In questa nuova serie per Netflix, Ilary Blasi ha affermato di non avere avuto copioni, motivo per cui ha dovuto (e voluto, anche) seguire un unico canovaccio, quello della sua spontaneità. A essere le grandi protagoniste della serie sono dunqua la sua innata genuinità e quell’autenticità per cui Ilary Blasi è sempre stata molto amata dal pubblico.

La sua scelta di farsi seguire dietro le quinte in alcune situazioni di vita che non sono affatto le solite che costellano la sua esistenza, anzi, la divertiva e affascinava parecchio, come ha raccontato lei stessa. Di certo divertiranno e affascineranno parecchio anche gli spettatori, che dal 9 gennaio 2025 potranno fare un tuffo carpiato nella vita di Ilary Blasi, proprio come quel tuffo "carpiato" che lei dovrà fare da un aereo, lanciandosi con il paracadute, come attesta questa immagine tratta dalla serie tevisiva Ilary...