Ilary Blasi annuncia la sua nuova serie tv su Netflix a gennaio

Nel trailer di Ilary, Ilary Blasi si accomoda nel salotto di una cartomante . "Quindi è qui che si legge il futuro", chiede la conduttrice. "Mi raccomando, solo carte buone . É un periodo che butta bene. Poi tra l'altro uscirà la mia serie", annuncia. A quel punto, la cartomante pesca una carta: il Mondo . "Sei giunta alla fine di un ciclo e stai per iniziare una nuova fase della tua vita ", dice. "Dai, questa era facile, lo sanno pure i sampietrini", risponde Ilary Blasi. La seconda carta è il Matto , "archetipo del viaggiatore che si avventura nell'ignoto". "Ma mi dica, io sono curiosa", continua Ilary. "Come andrà la mia serie?". "Sicuramente è di rottura rispetto al passato ", risponde la cartomante. "Le persone si aspettano una cosa, ma tu le stupirai . Però emergerà anche la tua difficoltà ad entrare in contatto con gli altri ". A quel punto, la conduttrice esclama: "Facciamo una cosa. Le carte sono le tue, ma quando la seduta inizia e finisce lo decide io":

Cosa sappiamo su Ilary

Ilary, che arriva a un anno di distanza da Unica, e dopo il memoir pubblicato da Mondadori, vede la regia di Tommaso Deboni. La sceneggiatura è di Romina Ronchi, Peppi Nocera, Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, mentre la produzione è affidata a Banijay Italia.

Cosa vedremo nella serie? Principalmente, il suo presente. Un presente fatto di rinascita, energia e complicità, di amicizie e di amore. In Ilary, infatti, ci sarà anche Sebastian Muller, il suo attuale compagno.

Nei suoi cinque episodi, Ilary porterà in scena la "straordinaria normalità" della conduttrice, fatta di leggerezza, ironia e autenticità.

Intanto, nella vita, Ilary si gode il suo Sebastian. Con lui è stata di recente a New York, e c'è chi vocifera che vorrebbe trasferirsi lì. Ma Francesco Totti non sarebbe d'accordo, come - secondo Gabriele Parapiglia - non era d'accordo a mostrare i figli in Ilary. "Non ci saranno i figli perché Totti non avrebbe dato l’autorizzazione a farli comparire nel nuovo docufilm”, ha detto ai microfoni di Rtl 102.5.