Unica 2, arriva il sequel del docufilm su Ilary Blasi

Dopo il grande successo del docu-film Unica, Ilary Blasi sembra pronta a tornare con il sequel sempre su Netflix. Secondo il sito web Today, la conduttrice romana nel fine settimana si trovava sull’isola Ponza con le amiche non solo per relax, ma anche per girare alcune scene del nuovo capitolo.

Il libro

Oltre alla serie televisiva, Ilary Blasi il 30 gennaio 2024 ha fatto uscire il libro Che Stupida. La Mia Verità in cui racconta in maniera approfondita la sua storia d’amore con Francesco Totti. In queste pagine intense e sincere, si legge nella descrizione della Mondadori che ha pubblicato il testo, Ilary Blasi si mette a nudo raccontando ombre e luci della sua favola d’amore. Il corteggiamento serrato, la passione travolgente, le nozze in diretta tv come una casata reale. La famiglia che si allarga con la nascita di Cristian, Chanel e Isabel. Il sofferto addio al calcio di Francesco e, quando finalmente ci sarebbe più tempo per stare insieme, l’improvviso e incomprensibile allontanarsi di lui. La sua freddezza, i silenzi, i dubbi, le bugie, fino alla scoperta del tradimento con un’altra donna e la separazione. Mesi di incredulità e dolore che Ilary ha saputo affrontare con grande dignità e forza, aggrappandosi alla famiglia, agli amici e al suo lavoro, nei momenti peggiori una boccata d’ossigeno che l’ha aiutata a rimanere in contatto con le sue energie più positive, ma anche la fonte di quell’indipendenza che le ha permesso di non lasciarsi sopraffare.