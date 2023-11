Ilary Blasi, le rivelazioni del documentario Unica di Netflix

Roma sapeva . I paparazzi hanno avvisato Ilary Blasi : il marito Francesco Totti ha un’altra donna. Il Pupone ha negato, ma i fatti hanno dato ragione alla conduttrice. Questa è solo una delle dieci scottanti rivelazioni del documentario Netflix Unica sulla fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti , dove la conduttrice ha raccontato ogni singolo dettaglio dei vent’anni insieme , poi naufragati. Prima dell’ottobre 2021, la coppia aveva un rapporto solido basato anche su una buona intesa sessuale: “È stata davvero una bella storia d’amore , un matrimonio felice”, ha dichiarato Blasi. “Sono consapevole che le cose finiscono, può succedere. Ma sono le modalità: mi aspettavo un marito che si sedesse davanti a me e mi parlasse”. La storia ha vacillato dopo che Totti ha scoperto sul cellulare della conduttrice alcuni messaggi scambiati con un’amica su un caffè preso con un ragazzo . “Non è entrato in camera e mi ha vista sco***e con un altro. Per una volta in vent’anni toccava a lui credermi”, ha raccontato lei, per lungo tempo afflitta dai sensi di colpa perché “lui mi faceva sentire in colpa”. I giornali hanno poi pubblicato le prime foto con Noemi Bocchi allo stadio in compagnia di Totti, che interrogato da Blasi “ ha giurato prima davanti a me e poi davanti ai figli che era tutto inventato ”. Il calciatore ha messo la moglie davanti a una scelta . “Mi dice: 'Per far sì che io mi possa fidare di te tu non devi mai più vedere Alessia ', cioè l’amica con la quale Blasi aveva scambiato i messaggi sul caffè preso con il ragazzo, “l asci i social, cambi numero e poi smetti di lavorare ”. Dovevo scegliere tra la mia vita e la sua vita. Ho scelto me . E il non accettare la sua proposta lui l’ha vissuto come un non tenere alla famiglia, non tenere a lui”.

LA SCOPERTA DEL TRADIMENTO E LA FINE DELLA STORIA

Blasi ha scoperto il legame con Noemi Bocchi per caso, grazie alla figlia più piccola, Isabel: “A fine giugno, Francesco porta Isabel a pranzo fuori e lei torna con tanti giochi. Mi dice che è stata fuori con degli amichetti. Al secondo weekend torna di nuovo con tanti giochi. Le chiedo chi sono questi bambini. Mi dice il soprannome di una bambina e che ha un fratello più piccolo. Mi ricordo di aver letto su un giornale che questa ragazza aveva dei figli. Inizio a unire puntini. Faccio un po’ di chiamate per scoprire come si chiamano i suoi figli. E coincideva tutto. Finalmente avevo le risposte”. Tuttavia, "mi sono sentita stupida, ho provato umiliazione, schifo e un po’ di rabbia, ma leggera, perché i sensi di colpa non c’erano più, erano spariti”. Blasi ha poi ingaggiato un investigatore privato e ha seguito lei stessa Totti, fino a scovare l’auto del calciatore sotto casa di Bocchi, tutto mentre “la sera prima mi cercava sessualmente”. Quando la conduttrice ha chiesto spiegazioni, il calciatore ha confessato il flirt, che ha però definito “una relazione leggera. Mi sono sentita umiliata come donna e come madre”. Da lì a poco, l’annuncio della separazione: “Lui voleva scrivere nel comunicato che aveva fatto di tutto per salvare questo matrimonio e a me non andava bene perché non era la verità”. Sull'intricata vicenda dei Rolex, Blasi ha raccontato di aver raggiunto la banca “e dalla cassetta ho preso i miei orologi, quelli che io avevo comprato per me, e quelli che mi aveva regalato lui. Francesco li rivoleva. Gli ho detto di no perché me li aveva regalati”. La conduttrice ha inoltre scoperto che lui aveva nascosto le sue borse e scarpe, poi ritrovate a casa. Per mesi i due hanno vissuto nella stessa casa da separati. Alla fine dell'anno, però, "Francesco mi dice che vuole andare a fare una crociera con i tre figli. Non ero d’accordo per Isabel: non volevo lasciare una bambina così piccola con il padre e la nuova compagna". Blasi ha infine accordato il permesso, ma a una condizione: "Quando torni vai via di casa", e così è stato: l’11 gennaio Totti ha lasciato la villa all’Eur.