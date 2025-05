Amber Heard di nuovo mamma: sono nati i gemelli Ocean e Agnes

Amber Heard è di nuovo mamma. Dopo Oonagh, nata nel 2021, l'attrice ha accolto due gemellini, Agnes e Ocean. Ad annunciarlo è stata lei stessa, nel giorno in cui negli Stati Uniti (così come in Italia) si celebra la Festa della Mamma.

Il post di Amber Heard

"La Festa della Mamma del 2025 sarà un giorno indimenticabile", ha scritto Amber Heard su Instagram. "Quest'anno sono felicissima di festeggiare il completamento della famiglia che ho iniziato a costruire anni fa. Oggi condivido ufficialmente la notizia che ho accolto due gemelli nella famiglia Heard. Mia figlia Agnes e mio figlio Ocean mi riempiono le mani e il cuore. Quando ho avuto la mia prima bambina, Oonagh, quattro anni fa, il mio mondo è cambiato per sempre. Pensavo di non poter esplodere di gioia più grande. Beh, ora sto esplodendo al triplo! Sono diventata madre da sola e alle mie condizioni, nonostante i miei problemi di fertilità. Sono eternamente grata di aver potuto prendere questa decisione in modo responsabile e ponderato. A tutte le mamme, ovunque siate oggi e in qualsiasi modo siate arrivate fino a qui, io e la mia famiglia dei sogni festeggiamo con voi. Con amore, sempre".