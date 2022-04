13/15 ©Getty

Proprio sulla base di quella sentenza, i legali di Heard avevano provato ad evitare un nuovo processo, ma non ci sono riusciti. Come ha sottolineato Variety, queste nuove udienze rappresentano un'altra opportunità per l’attore di respingere le accuse di abusi e di stabilire chi dice la verità nella coppia. In questi anni, anche Heard è infatti stata descritta come una persona con atteggiamenti violenti