Processo Johnny Depp-Amber Heard: alle 21 il verdetto

La giuria del processo per diffamazione, secondo quanto si apprende, ha raggiunto una decisione. L'attore non sarà presente alla lettura del verdetto. Il portavoce di Heard: "La sua assenza dimostra quali sono le sue priorità" Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La giuria del processo per diffamazione Depp contro Heard a Fairfax, in Virginia, ha raggiunto un verdetto che sarà letto alle 15 ora locale, le 21 in Italia, dopo circa 12 ore di deliberazioni (LO SPECIALE). Johnny Depp non sarà presente alla lettura del verdetto perché si trova ancora in Gran Bretagna, dove ieri ha suonato con Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra. "A causa di impegni di lavoro presi prima del processo, fisicamente non sarà in aula, ma si collegherà per guardare l'esito della vertenza dal Regno Unito", ha spiegato una fonte vicina all'attore. Quanto ad Amber Heard, riporta la Cnn citando fonti vicine all'attrice, dovrebbe invece essere presente.

La giornata della giuria leggi anche Processo Johnny Depp-Amber Heard, attesa per la sentenza In giornata la giuria aveva aggiornato i lavori dopo alcune ore in camera di consiglio senza trovare l'unanimità. Oggi i giurati hanno comunicato con la giudice Penney Azcarate chiedendo lumi su una delle domande a cui devono rispondere per valutare se effettivamente Amber Heard abbia diffamato l'ex marito: come cioè interpretare il titolo dell'editoriale pubblicato dall'attrice sul Washington Post nel 2018, due anni dopo il divorzio da Johnny, in cui lei si presentava come vittima di violenza domestica.

Portavoce Heard: "Assenza di Johnny dimostra le sue priorità" leggi anche Johnny Depp e Amber Heard, al processo testimonia Kate Moss "La sua assenza dimostra quali sono le sue priorità. Johnny suona la chitarra in Gran Bretagna mentre Amber aspetta un verdetto in Virginia. Depp porta in tournée il suo cinismo e la sua mancanza di serietà", ha detto un portavoce di Amber Heard commentando l'assenza dell'ex marito dall'aula di Fairfax in Virginia.