Processo Depp-Heard, Amber scoppia in lacrime in tribunale

È scoppiata in lacrime nell’aula di tribunale che ospita il processo in cui è accusata per diffamazione dall’ex marito Johnny Depp. Il pianto di Amber Heard sul banco dei testimoni è stato il momento più intenso dell’ultimo giorno dedicato alle deposizioni nel caso che vede opposti i due divi di Hollywood e le loro accuse reciproche. "Come cittadina americana ho diritto a raccontare la mia storia – ha detto Heard -. L'unica cosa che voglio è riavere la mia voce". Depp chiede 50 milioni di dollari come risarcimento per i danni che a suo dire la sua carriera avrebbe subito da un editoriale pubblicato nel 2018 dal Washington Post a firma dell’ex moglie. Nell’articolo Heard si autodefiniva personaggio pubblico che rappresentava le vittime di violenza domestica.