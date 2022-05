Johnny Depp e Amber Heard, al processo testimonia Kate Moss

Continua il processo per diffamazione che oppone Johnny Depp all'ex moglie Amber Heard. Oggi Kate Moss ha deposto, testimoniando in videoconferenza in apertura della 22esima giornata del procedimento e ha chiarito che l'attore, con cui ha avuto una relazione negli anni Novanta, non l'ha mai fatta cadere dalle scale come insinuato da Heard.

La testimonianza di Kate Moss

"Ho avuto una storia con lui", ha detto la modella quando l'avvocato di Depp, Ben Chow, le ha chiesto come conoscesse l'attore. Moss ha anche spiegato di aver avuto una "relazione romantica", e che l’attore non l'ha fatta cadere dalle scale, come insinuato da Amber Heard. Parlando di un soggiorno dell'allora coppia in Giamaica, la top model, come scrive anche People, ha ricordato che lei e Johnny stavano uscendo di casa. "Johnny era andato avanti. Era cominciato a piovere. Io sono scivolata dalle scale e mi sono fatta male alla schiena. Ho gridato perché avevo dolore. Johnny è corso ad aiutarmi e mi ha portato in camera, poi mi ha fatto vedere da un medico", ha detto Kate Moss. La top model ha avuto una relazione con Johnny Depp tra il 1994 e il 1997 e, secondo le fonti, ha sempre sostenuto l'attore. Heard ha nominato Moss mentre testimoniava lo scorso 5 maggio, raccontando di una rissa avvenuta nel marzo 2015 in cui ha preso a pugni in faccia l'ex marito Depp per paura che spingesse sua sorella Whitney giù per una scala. L'attrice di Aquaman ha detto di aver "istantaneamente" pensato a "Kate Moss e le scale". Quando l'attrice ha nominato la modella, i legali di Depp hanno mostrato un sussulto di soddisfazione, sicuri che le dichiarazioni di Moss sarebbero stati favorevoli al loro assistito. L'avvocato dell'attore, Ben Chew, ha immediatamente deciso di contattarla e oggi lei, nella sua brevissima deposizione, ha chiarito: Johnny "non mi ha mai spinto, preso a calci o buttato giù dalle scale". Il team legale di Heard non ha voluto controinterrogare Moss.