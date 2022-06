Da Britney Spears a Johnny Depp, i 15 matrimoni più brevi di Hollywood

1/15 ©Kika Press

Britney Spears sposò Jason Alexander (suo amico d'infanzia) il 3 gennaio 2004, nella Little White Wedding Chapel di Las Vegas, in Nevada. Il matrimono venne annullato dopo appena 55 ore perché, come recitava il comunicato stampa rilasciato dallo staf della cantante, le nozze erano state celebrate in un momento in cui Britney "non era in grado di comprendere le sue azioni".

