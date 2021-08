1/22

Zac Efron torna a far parlare di se. Il celebre attore, ai più noto come la star dei film Disney “High School Musical” e “The great showman”, infiamma Twitter. Il suo nome è divenuto in poco tempo di tendenza quando in rete ha cominciato a circolare una foto, subito diventata virale, che ritrae l’attore 33enne agli occhi dei suoi fan “rifatto”.

Da Lady Gaga a Ilary Blasi, le star prima e dopo il trucco