Sapevi che questi attori hanno fatto coming out? LE FOTO

L'attore Brandon Flynn, noto principalmente per il ruolo di Justin Foley nella serie televisiva Tredici, prodotta da Netflix, nel 2017, in occasione del voto sul matrimonio tra le persone dello stesso sesso e in risposta a ciò che hanno fatto i gruppi più radicali che hanno votato no alla legge, alcuni dei quali sono arrivati a noleggiare un aereo per scrivere un enorme "NO" nel cielo, ha scritto un post di critica su Instagram, nel quale ha fatto coming out e si è anche dichiarato parte della comunità LGBT

Tiziano Ferro rappresenta l’Italia al Global Pride 2020