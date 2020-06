Pride, 5 curiosità sull'icona LGBTQ+ Cher

Una carriera ineguagliabile che l'ha resa una delle più grandi leggende di sempre, la voce di Strong Enough ha riscritto la storia del mondo dello spettacolo

Provare a sviscerare l’importanza e l’influenza di un’icona come Cher nella società è praticamente impossibile, negli anni la voce di Believe si è assurta a icona LGBTQ+ grazie a numerose battaglie fatte schierandosi in prima linea e dando voce alle persone più deboli e fragili.

Cher: una diva inarrivabile approfondimento Pride, Beautiful di Christina Aguilera compie 18 anni La carriera di Cher (FOTO) inizia negli anni ’60 abbracciando oltre mezzo secolo in cui si è imposta come protagonista assoluta del grande schermo, della televisione e della discografia. L’impegno di Cher per la comunità LGBTQ+ è stato costante per tutta la sua carriera facendo sentire la voce anche in situazioni delicate; infatti, le battaglie hanno sempre fatto parte della vita della voce di The Music's No Good Without You, dai discorsi in pubblico alle interviste nelle quali ha raccontato il percorso di accettazione per la transizione di suo figlio Chaz lanciando messaggi in una società in cui purtroppo sono ancora molto necessari.

1) Classifica Billboard: nessuno come lei approfondimento Pride, Born This Way: l’inno LGBTQ+ di Lady Gaga Mai nessuno era riuscito in un’impresa del genere, infatti Cher è l’unica artista ad avere un singolo in grado di raggiungere la prima posizione della prestigiosa chart statunitense in ben sei decenni consecutivi. 2) Non solo musica, ma anche cinema Se la musica è il principale terreno di battaglia dell’artista, il cinema ha regalato altre enormi soddisfazioni alla cantante, infatti nel 1988 la voce di If I Could Turn Back Time ha conquistato la vittoria agli Academy Awards nella categoria Miglior attrice protagonista grazie al ruolo di Loretta Castorini nel film Stregata dalla luna. 3) Believe, record nel Regno Unito Cher è una delle cantanti di maggior successo di sempre nella storia della musica, uno dei suoi brani più celebri è sicuramente Believe in grado di vendere più di dieci milioni di copie in tutto il mondo diventando anche il singolo più venduto da un’artista femminile nel Regno Unito.