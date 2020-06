Pride, Beautiful di Christina Aguilera compie 18 anni

Beautiful: il significato

Il video, divenuto uno dei più famosi nella carriera della cantante, esalta il testo intrinseco di significati sottolineando la bellezza della diversità e l’inutilità dei giudizi altrui.

Questo un estratto del testo della canzone: “No matter what we do / No matter what we say / We're the song inside the tune / Full of beautiful mistakes / And everywhere we go / The sun will always shine / And tomorrow we might awake / On the other side / ‘Cause we are beautiful / No matter what they say / Yes words won't bring us down / Oh no / We are beautiful / In every single way / Yes words can't bring us down / Oh no / So don't you bring me down today”.

Nel corso degli anni Christina Aguilera ha continuato a esibirsi con questo brano in occasione delle sue tournée, tra queste anche il The X Tour che ha toccato numerose nazioni europee.