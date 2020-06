Pride, Britney Spears alla comunità LGBTQ+: "Siete voi a tirarmi su"

La voce di Gimme More ha ringraziato i fan della comunità LGBTQ+ con una lettera scritta per il magazine Billboard in cui ha parlato del supporto ricevuto nel corso di tutta la sua carriera

Da Madonna a Cher passando per Lady Gaga e Britney Spears ( FOTO ). Nel corso dei decenni numerosi volti di Hollywood si sono schierati in prima linea nella battaglia a sostegno della comunità LGBTQ+ .

Britney Spears: “Ho un segreto da rivelarvi”

Negli anni la voce di Toxic ha preso parte a numerose iniziative, ricevendo anche il GLAAD Vanguard Award nel 2018 per il suo impegno nella lotta per l’uguaglianza dei diritti.

Nel 2017 Britney Spears ha scritto anche una celebre lettera indirizzata ai fan della comunità LGBTQ+ che non hanno mai smesso di sostenerla dall'iconico debutto con ...Baby One More Time: “Questa è la mia lettera d’amore a tutti i miei fan LGBTQ. Durante tutta la mia carriera non avete mai smesso di dire che impatto positivo abbia avuto nella vostra vita - che vi ho portato gioia, speranza e amore nei momenti più bui. Che la mia musica è un’ispirazione. Che la mia storia vi dà speranza".

Britney Spears ha poi continuato: “Tuttavia, ho un segreto da rivelarvi. Vedete, in realtà siete voi a tirarmi su. L’incrollabile fedeltà. L’assenza di pregiudizi. L’impenitente verità. L’accettazione! Sono le vostre storie a ispirare me, a portarmi gioia e a far lottare me e i miei figli per diventare persone migliori. Vi amo. Britney”.