Britney Spears batte a sorpresa Lady Gaga

La voce di Gimme More sorprende i fan che la ringraziano portandola in vetta alla classifica iTunes americana

È il 23 ottobre 1998 quando Britney Spears ( FOTO ) pubblica ...Baby One More Time mettendo in atto un cultural reset nel mondo della musica pop. La canzone segna l'inizio di una nuova era della discografia che ancora oggi presenta influenze legate al sound lanciato dal brano.

Venerdì 29 maggio Lady Gaga (FOTO) ha lanciato il sesto disco di inediti, Chromatica, anticipato da Stupid Love e dal successo del duetto con Ariana Grande sulle note di Rain On Me. La voce di Born This Way ha raggiunto velocemente il gradino più alto del podio in decine di nazioni.

Parallelamente, nelle settimane precedenti, alcuni fan di Britney Spears hanno lanciato la campagna social #JusticeforGlory facendo balzare in vetta alla classifica iTunes l’ultimo disco della cantante pubblicato nel 2016.

Il successo inaspettato ottenuto dall’iniziativa ha raggiunto la popstar che ha regalato una nuova cover del disco al pubblico, ma quando tutto sembrava essersi concluso, ecco la notizia che mai nessuno si sarebbe aspettato: l’uscita di una canzone.

Infatti, Britney Spears ha annunciato la distribuzione di Mood Ring, bonus track contenuta all’interno della versione giapponese del disco.

L’annuncio ha immediatamente fatto il giro del mondo mandando il pubblico così in visibilio da far balzare la canzone in vetta alle chart dei brani più scaricati nella classifica iTunes americana superando quindi Lady Gaga e Ariana Grande dopo una settimana di dominio.