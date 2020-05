Britney Spears festeggia il compleanno dell'album, la NASA le scrive

Uno scambio di battute divenuto subito virale. Britney Spears ha festeggiato il ventesimo compleanno del suo secondo album Oops!... I Did It Again.

Vent’anni e non sentirli. Sabato 16 maggio Britney Spears ha celebrato il compleanno di Oops!... I Did It Again, l’iconico secondo album che ha cristallizzato il nome della cantante nella storia della musica pop. In occasione dei festeggiamenti, la voce di Gimme More ha scritto un messaggio alla NASA che ha prontamente risposto citando una strofa del primo singolo estratto dal disco.

Britney Spears e il messaggio della NASA

In occasione del ventesimo compleanno, Britney Spears ha pubblicato il video di un'intervista rilasciata prima della distribuzione del disco: “Sono passati vent’anni dall’uscita dell’album. L’attesa e le farfalle nello stomaco, mi ricordo la grande attesa, tutte le mie aspettative sono state superate!!! Questo è stato possibile solo grazie a voi. Grazie per essere rimasti al mio fianco e per essere cresciuti con me. Sono una ragazza fortunata!”.

In seguito la popstar ha scritto un messaggio di ringraziamenti alla NASA citando anche la frase più celebre della canzone: “Aww you shouldn’t have”.

Dopo pochi minuti la NASA ha risposto con un’altra citazione: “It might seem like a crush”. In brevissimo tempo la conversazione ha fatto il pieno di like e commenti contando al momento migliaia di retweet.