Michele Morrone è stato ospite a Belve martedì 20 maggio, nella stessa serata in cui - davanti a Francesca Fagnani - si sono sedute Floriana Secondi e Benedetta Rossi. Tuttavia, proprio l'attore, ha riservato al pubblico le confessioni più forti.

Michele Morrone a Belve: "Sono un divo internazionale"

Michele Morrone si sente un divo internazionale. Si dà un 8 come attore, un 7 come cantante, un 6/7 come modello. E, a Francesca Fagnani, confessa di non aver mai pensato di fallire: lui lo sapeva, che a Hollywood ci sarebbe arrivato. "Non mi sono mai immaginato nel circoletto italiano", racconta, spiegando d'aver studiato l'inglese proprio per arrivare in America. "In Italia sono il figo che vuole fare l’attore. Non mi prendono a lavorare". Più tigna o più talento, dunque? Sicuramente tigna e fortuna. Una fortuna che ha capito, che ha sfruttato. E che, oggi, negli altri, susciterebbe un bel po' di invidia.

Perché in Italia ci sono pregiudizi su di lui? "Per essere riconosciuto come attore devi avere l’aria del poeta maledetto, che conosce i poeti, si fa le canne, sinistroidi che hanno la boiserie pure nel c**o. Io non sono così”, ha spiegato. Per poi confessare che, a lui, del David non gliene frega nulla. Così come non gli importa che, il suo film di successo 365 giorni, sia considerato la versione trash di 50 sfumature. "Questo film è diventato iconico perché nel cinema poche volte si vedono scene d’amore così intense", ha detto. Per poi riservare ai colleghi italiani parole poco gentili. "Diciamo che dal fare il film, a fare le televendite di notte… La verità è che i leoni non fanno a gara coi gatti". L'unico attore più bravo di lui? "Alessandro Borghi e basta. Quasi tutti gli altri sono peggio di me”.