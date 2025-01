Michele Morrone con Blake Lively e Ryan Reynolds : “Mi siete mancati!"

I due divi di Hollywood, che formano una delle coppie più amate di Hollywood, sono stati recentemente avvistati insieme all’attore italiano. La loro foto, condivisa su Instagram domenica 26 gennaio 2025, ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Si tratta della prima uscita pubblica dei coniugi Reynolds -Lively dopo la battaglia legale con Justin Baldoni



Relazioni strane e inaspettate tra celebrità, ecco qual è il pensiero che pervade chiunque abbia visto in rete la fotografia che immortala un terzetto sui generis, ossia quello formato da Ryan Reynolds e Blake Lively (e qui nulla di strano, dato che sono marito e moglie) e (ecco il tassello inaspettato del puzzle...) Michele Morrone. Ma in realtà non è nulla di troppo astruso, come vedremo tra poco… E per molti fan del film del 2018 intitolato Un piccolo favore è qualcosa di assolutamente normale. I due divi di Hollywood, che formano una delle coppie più amate di Hollywood, sono stati recentemente avvistati insieme al sopracitato attore italiano. La loro foto, condivisa su Instagram domenica 26 gennaio 2025, ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Si tratta della prima uscita pubblica dei coniugi Reynolds-Lively dopo la battaglia legale con Justin Baldoni. Ma per quale motivo la coppia hollywoodiana si trovava con Morrone? Semplice: perché due di loro - Lively e Morrone - sono colleghi di set per le riprese del sequel Un piccolo favore 2. In fondo a questo articolo potete guardare la foto che immortala Morrone insieme con Ryan Reynolds e Blake Lively. Si tratta di un selfie che Michele Morrone ha pubblicato tra le proprie Storie di Instagram, subito rilanciato anche da Reynolds sul proprio profilo di IG.



Morrone è compagno di set di Lively Blake Lively, 37 anni, e Ryan Reynolds, 48 anni, sono stati immortalati in una calorosa reunion con Michele Morrone, 34 anni, che ha recitato al fianco di Lively nel sequel della commedia-thriller del 2018 Un piccolo favore, i cui due capitoli sono affidati entrambi alla regia di Paul Feig. La foto, condivisa da Morrone sulle sue Instagram Stories (la Storia in questione non è più visibile, come accade per tutte le Storie, che scadono giornalmente), li ritrae sorridenti, con Michele Morrone che abbraccia affettuosamente Lively mentre Reynolds posa accanto. Approfondimento Blake Lively, legali di Baldoni mostrano scene di It Ends With Us

Parole dolci di Morrone per Lively e Reynolds A corredo dello scatto, Morrone ha scritto un messaggio dolce rivolto a entrambi gli attori americani: “Mi siete mancati! Vi voglio bene!!”, taggando sia Lively sia Reynolds. Poco dopo, Ryan Reynolds ha ripubblicato l’immagine nelle sue Stories, segno evidente del loro affetto reciproco. La foto rappresenta una rara apparizione pubblica di Lively e Reynolds insieme, soprattutto considerando il delicato momento che lei sta attraversando. L’attrice è infatti coinvolta in una battaglia legale con Justin Baldoni, suo collega (nonché regista) del film It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover. Approfondimento Justin Baldoni ha fatto causa a Blake Lively e Ryan Reynolds

Un piccolo favore 2 salvo: il regista smentisce i rumors La pubblicazione della foto arriva in un momento cruciale per i fan di Un piccolo favore, che aspettano trepidanti il sequel del film del 2018, che vedrà il ritorno di Blake Lively, Anna Kendrick e Henry Golding nei loro rispettivi ruoli. Alcuni rumors avevano suggerito che la pellicola fosse stata cancellata a causa delle tensioni legali tra Lively e Baldoni.

Tuttavia, il regista del film, Paul Feig, ha smentito categoricamente queste voci: l'ha fatto platealmente l’11 gennaio 2024 con un annuncio su X (l’ex Twitter) in cui ha confermato a chiare lettere che il film uscirà come previsto nella primavera o estate del 2025, definendo delle “totali assurdità” le speculazioni sulla sua cancellazione. In un ulteriore post, Feig ha espresso entusiasmo per il progetto, elogiando le performance delle protagoniste: “Il film è fantastico, e Blake e Anna offrono interpretazioni incredibili. Non vedo l’ora che il pubblico possa vederlo.” Approfondimento Justin Baldoni contro Blake Lively, coinvolto anche Ryan Reynolds

Blake Lively e le accuse contro Justin Baldoni La serenità di Blake Lively è stata recentemente messa a dura prova a causa della sua controversia legale con Justin Baldoni, accusato dall’attrice di molestie sessuali e di aver orchestrato una campagna diffamatoria contro di lei. La causa, presentata da Lively nel dicembre 2024, ha portato Baldoni a rispondere con una sua controquerela da 400 milioni di dollari contro Lively e suo marito Ryan Reynolds. Baldoni ha negato fermamente tutte le accuse. Approfondimento It Ends With Us, il film con Blake Lively è in streaming. Cosa sapere

Morrone, un amico solidale in un momento difficile Tra i molti che si sono schierati al fianco di Lively, Michele Morrone si è distinto per il suo sostegno pubblico. Il 23 dicembre 2024, infatti, l’attore italiano ha pubblicato un video toccante nelle sue Instagram Stories, in cui ha dichiarato apertamente il suo supporto a Lively, definendo la situazione ingiusta. “Ho percepito che c’era qualcosa che non andava, e ho sentito il dolore,” ha detto Morrone parlando del suo incontro con Lively sul set di Un piccolo favore 2. “Abbiamo avuto l’opportunità di parlarne, io e lei. Blake soffriva”. E ha poi aggiunto: “Sono davvero stanco di vedere quei commenti crudeli e negativi su di lei senza conoscere la situazione.” Michele Morrone ha poi concluso il suo messaggio con un incoraggiamento personale: “Blake, ti voglio tanto bene. Continua così, e ci vedremo molto, molto presto.”

Di seguito trovate la foto che immortala Morrone insieme con Ryan Reynolds e Blake Lively. Si tratta di un selfie che Michele Morrone ha pubblicato tra le proprie Storie di Instagram, poi ripubblicato anche da Ryan Reynolds sul proprio profilo del social network. Approfondimento Blake Lively, le accuse degli avvocati ai legali di Justin Baldoni

La foto di Morrone insieme con Lively e Reynolds - Instagram/iammichelemorroneofficial (dal profilo ufficiale dell'attore Michele Morrone)