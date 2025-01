Blake Lively, legali di Baldoni mostrano scene di It Ends With Us

Il 21 gennaio 2025 il team legale dell’attore e regista statunitense ha rilasciato una serie di riprese tratte dalla pellicola da lui diretta, e in cui recita come co-protagonista dell’attrice, per tentare di contrastare le accuse di molestie sessuali mosse dalla star di Hollywood nei suoi confronti. In una dichiarazione pubblicata da People, gli avvocati dell'attrice-produttrice hanno però affermato che "ogni fotogramma del filmato diffuso conferma" ciò che Lively ha incluso nella sua causa riguardo quella scena



Nelle scorse ore, le scene inedite del film It Ends With Us sono state mostrate pubblicamente dagli avvocati di Justin Baldoni per smontare, a loro avviso, le accuse di molestie sessuali mosse dall’attrice Blake Lively contro il regista e attore statunitense (suo co-protagonista nella pellicola in questione).

Ieri, martedì 21 gennaio 2025, il team legale di Baldoni ha rilasciato una serie di riprese tratte dalla pellicola da lui diretta e interpretata per tentare di contrastare le accuse di molestie sessuali mosse dalla star di Hollywood nei suoi confronti. In una recente dichiarazione pubblicata dalla rivista americana People, gli avvocati dell'attrice-produttrice hanno però affermato che "ogni fotogramma del filmato diffuso conferma alla lettera" ciò che Lively ha incluso nella sua causa riguardo quella scena. La controversia è esplosa quando Lively ha deciso di citare in giudizio Baldoni, accusandolo non solo di comportamenti inappropriati, ma anche di atti di ritorsione nei suoi confronti durante le riprese del film, come fanno sapere i media americani, che sono venuti in possesso dei documenti legali depositati per la causa. Tra le principali accuse, Blake Lively ha sottolineato un episodio che ha avuto luogo durante la ripresa di una scena di ballo lento, in cui i personaggi interpretati dai due attori dovevano manifestare un’intensa emozione romantica.

Un gesto che Lively considera inappropriato

Secondo la denuncia di Lively, Baldoni avrebbe compiuto un gesto inappropriato e invasivo: sostiene che il co-protagonista "si sia chinato in avanti, trascinando lentamente le labbra dall’orecchio lungo il collo mentre diceva: ‘Ha un profumo così buono.’” Per rispondere a queste accuse, il team di Baldoni ha deciso di rilasciare pubblicamente tre diverse riprese del film, affermando che quelle riprese rappresentano l'intero materiale girato per la scena contestata. In un messaggio allegato al video, il team legale di Baldoni ha sottolineato che entrambi gli attori stavano chiaramente agendo nel pieno rispetto del copione, mantenendo un comportamento professionale e corretto durante tutta la scena.

“Entrambi gli attori si comportano chiaramente nel pieno rispetto del copione e con professionalità,” si legge in una nota allegata al video.

Il parere del team legale di Blake Lively La visione del team legale di Lively differisce completamente da quella degli avvocati della difesa. In una dichiarazione rilasciata successivamente al video, uno dei legali di Blake Lively ha affermato che il filmato pubblicato non fa altro che confermare la versione della sua assistita, dimostrando come l'attrice abbia cercato di allontanarsi mentre Baldoni tentava di baciarla e accarezzarla.

“Qualsiasi donna che abbia mai subito un contatto inappropriato sul posto di lavoro riconoscerà il disagio di Blake Lively,” ha dichiarato il suo team. “Riconosceranno i suoi tentativi di minimizzare la situazione per deviare un contatto indesiderato. Nessuna donna dovrebbe essere costretta a difendersi da toccamenti non consensuali da parte del proprio datore di lavoro”. I legali di Lively hanno definito il video “incriminante” e hanno sostenuto che Baldoni abbia improvvisato l’intera scena senza discuterne o ottenere consenso e senza la presenza di un coordinatore per l’intimità.

Hanno inoltre descritto la pubblicazione del video come una “trovata pubblicitaria” e “un tentativo poco etico di manipolare l’opinione pubblica.”

La discussione tra i due attori

Il video (che potete guardare nella clip posta in fondo a questo articolo) mostra chiaramente una discussione tra i due attori su come dovesse essere interpretata l'intimità della scena. In una parte del filmato, Baldoni si avvicina per dare un bacio a Lively, ma lei, visibilmente perplessa, esita e propone una modifica alla scena. Successivamente, suggerisce: “Penso che dovremmo parlare. Sarebbe più romantico se parlassimo mentre balliamo.”

Baldoni, cercando di giustificare la sua proposta, fa un confronto tra la sua relazione con la moglie Emily e quella tra Lively e il marito Ryan Reynolds, sostenendo che lui e sua moglie a volte preferiscono comunicare senza parole, solo con uno sguardo. Afferma che Lively e suo marito “parlano sempre,” mentre lui e sua moglie a volte si limitano a fissarsi. “Credo che ti spaventerebbe,” aggiunge. Lively risponde: “Direi: ‘Oh no, ho trovato un sociopatico.’" Approfondimento Blake Lively, le accuse degli avvocati ai legali di Justin Baldoni

La controquerela di Baldoni

Justin Baldoni, la scorsa settimana, ha presentato una controquerela contro Lively. Nel documento, afferma che l’attrice “non riusciva a seguire le indicazioni” e continuava a parlare fuori dal personaggio durante la scena del ballo lento. Il video mostra anche l’interazione a cui Lively si è opposta, in cui Baldoni fa riferimento al suo profumo. Durante la scena, Baldoni si avvicina al collo di Lively e chiede: “Ti sto mettendo la barba addosso oggi?”. Lively ride e risponde: “Probabilmente ti sto mettendo lo spray abbronzante addosso.” Baldoni risponde: “Ha un buon profumo.” Nella sua denuncia, Lively sostiene che “il signor Baldoni stava accarezzando la signora Lively con la bocca in un modo che non aveva nulla a che fare con i loro ruoli.” Secondo il documento, in seguito avrebbe espresso il suo disappunto e Baldoni avrebbe replicato: “Non sono nemmeno attratto da te.” La vicenda continua a suscitare grande attenzione mediatica, con entrambe le parti che sostengono di essere nel giusto e lottano per difendere la propria reputazione di fronte a un pubblico che attende ancora di vedere come si risolverà questa controversia legale.

Potete guardare il video che mostra le scene inedite di It Ends With Us, che secondo gli avvocati di Baldoni rappresentano l’intero girato per quella scena, nella clip che trovate di seguito.