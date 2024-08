13/13 ©Getty

Kevin McKidd è l’attore che interpreta Andrew Bloom. Classe 1973, è un attore e regista britannico conosciuto principalmente per i suoi ruoli in serie televisive, come quelli di Lucio Voreno in Roma, Dan Vasser in Journeyman e del Dottor Owen Hunt in Grey's Anatomy (di cui ha diretto anche molti episodi come regista). È inoltre apparso in film come Trainspotting, Le crociate - Kingdom of Heaven e l'horror inglese Dog Soldiers. Nella foto, lo vediamo partecipare alla premiere del film It Ends with Us – Siamo noi a dire basta tenutasi il 6 agosto a New York.