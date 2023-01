Blake Lively reciterà in It Ends With Us

Blake Lively e Justin Baldoni saranno i protagonisti dell'adattamento cinematografico del romanzo bestseller di Colleen Hoover Condividi

"It Ends With Us" è in lavorazione. Justin Baldoni, oltre ad essere protagonista al fianco di Blake Lively, dirigerà il film, con una sceneggiatura firmata da Christy Hall. Il romanzo omonimo di Colleen Hoover è uno dei tanti successi del fenomeno culturale che ha ottenuto oltre 2 miliardi di visualizzazioni su TikTok. La scrittrice più venduta negli Stati Uniti fino a oggi ha infatti venduto oltre 20 milioni di libri e cinque di quelli che ha scritto sono stati i bestseller del 2022. It Ends With Us è stato nei bestseller del New York Times per circa 90 settimane, quindi non resta che vedere come verrà il film.

It Ends With Us: la trama Una ragazza di nome Lily che si è appena trasferita ed è pronta per iniziare la sua vita dopo il college. Incontra un ragazzo di nome Ryle e si innamora di lui. Mentre sta sviluppando sentimenti per Ryle, Atlas, il suo primo amore, riappare e mette in pericolo la relazione tra Lily e Ryle. Il romanzo è stato scelto nel 2019 da Baldoni e Wayfarer Studios, che hanno lavorato con la Hoover, che è impegnata nel progetto come consulente del film.

Chi è Blake Lively vedi anche Nastri d'Argento 2023, la stranezza è il film dell'anno Blake Lively ha da poco debuttato alla regia con il video musicale di Taylor Swift del 2021 "I Bet You Think About Me", che le è valso due nomination all'ACM Award e una nomination al CMA. Prossimamente iprenderà il suo ruolo nel sequel di “Un Semplice Favore” con Anna Kendrick e Paul Feig che tornerà alla regia. Poi sarà dietro la macchina da presa per Searchlight con l'adattamento della graphic novel “Seconds” di Bryan Lee O'Malley, scritta e prodotta da Edgar Wright, insieme a Marc Platt.

Chi è Justin Baldoni Justin Baldoni è noto per il suo ruolo da protagonista nella serie tv “Jane the Virgin” della CW, ma da allora si è spostato di più dietro la macchina da presa con film come “Clouds” e “Five Feet Apart”. Conduce il podcast nominato da” Webby The Man Enough Podcast”, che indaga sulle sfumature della mascolinità.

La sceneggiatrice Christy Hall leggi anche Avatar 2 ha superato anche gli incassi di Avengers Infinity War Di recente ha fatto il suo debutto alla regia con “Daddio”, adattato dall'omonima commedia. Dakota Johnson e Sean Penn sono i protagonisti del film, che è attualmente in post-produzione. Hall ha anche scritto il remake in lingua inglese del film di Joachim Trier “Thelma” per FilmNation e Craig Gillespie, e ha adattato “Hold Back the Stars” per Dan Cohen e “The Girl Who Loved Tom Gordon” di Stephen King. Sta anche scrivendo la sceneggiatura di “The Husband's Secret”, basato sul bestseller di Liane Moriarty. Il suo nome è anche tra i produttori della serie tv Servant su Apple TV+ ideata da M. Night Shyamalan.